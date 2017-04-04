Antep ‘Uygun’ adım

Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederek kümede kalma adına önemli bir galibiyet alan Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Gaziantepspor olarak çok daha güzel günlere emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Uygun, "Biz bu ligde kalacağız" diye konuştu.