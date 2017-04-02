 Gaziantepspor'dan kritik galibiyet – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    'dan kritik galibiyet

    Gaziantepspor'dan kritik galibiyet

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında , Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenerek kümede kalma mücadelesi adına kritik bir galibiyete imza attı.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Nabil Ghilas, 65. dakikada Anis Ben Hatira kaydetti.

    Bu sonuçla Osmanlıspor 31 puanda kalırken bir maçı eksik olan puanını 22'ye çıkardı.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:46
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