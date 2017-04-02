Gaziantepspor'dan kritik galibiyet

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Nabil Ghilas, 65. dakikada Anis Ben Hatira kaydetti.

Bu sonuçla Osmanlıspor 31 puanda kalırken bir maçı eksik olan Gaziantepspor puanını 22'ye çıkardı.