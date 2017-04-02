Gaziantepspor'dan kritik galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenerek kümede kalma mücadelesi adına kritik bir galibiyete imza attı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Nabil Ghilas, 65. dakikada Anis Ben Hatira kaydetti.
Bu sonuçla Osmanlıspor 31 puanda kalırken bir maçı eksik olan Gaziantepspor puanını 22'ye çıkardı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:46
- Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Bjk Can sin sen can birakma tabi helal olsun
- Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi
Toplam 2
Yorum
Fb Ondan sonra ver Yansin aziz baskana
- Şaka değil!.. RVP gol attı
Toplam 3
Yorum
Birakmislar Adam gibi top verdilerde atmadimi kaldiki Adam gibi topa da gerek yok 5 pasin 3 gol yapar ama bu isi hem kendi birakmis hem takimin kendisi
Gaziantepspor'dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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