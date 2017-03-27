Uygun: Ligde puan kaybı istemiyoruz
Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, 26. haftada deplasmandaki Osmanlıspor maçında 3 puan hesapları yaptıklarını söyledi. Uygun, "Artık ligde puan kaybına tahammülümüz yok. Her maçımız final. Osmanlıspor'u yenersek önümüz açılabilir" diye konuştu.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Uygun: Ligde puan kaybı istemiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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