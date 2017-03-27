 Uygun: Ligde puan kaybı istemiyoruz – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Uygun: Ligde puan kaybı istemiyoruz

    Uygun: Ligde puan kaybı istemiyoruz
    'un teknik direktörü , 26. haftada deplasmandaki Osmanlıspor maçında 3 puan hesapları yaptıklarını söyledi. Uygun, "Artık ligde puan kaybına tahammülümüz yok. Her maçımız final. Osmanlıspor'u yenersek önümüz açılabilir" diye konuştu.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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