 "Tüm hesaplarımız 3 puan üzerine" – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    "Tüm hesaplarımız 3 puan üzerine"

    "Tüm hesaplarımız 3 puan üzerine"

    Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "(Osmanlıspor maçı) İyi bir hava yakaladık. İnşallah bunu sürdüreceğiz"

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, 26. haftada deplasmandaki Osmanlıspor maçında 3 puan hesapları yaptıklarını söyledi.

    Uygun, yaptığı açıklamada, ligdeki her maçın final havasında olduğunu dile getirdi.

    Her maça galibiyet hedefiyle çıkacaklarını anlatan Uygun, bu anlamda zorlu bir maçın daha kendilerini beklediğini vurguladı.

    Teknik direktör değişikliğine giden Osmanlıspor'un ligin önemli takımlarından olduğunu ifade eden Uygun, "Şu an tüm hesaplarımız Osmanlıspor'dan 3 puan almak üzerine kurulu. İyi bir hava yakaladık. İnşallah bunu sürdüreceğiz." diye konuştu.

    Lige verilen arada yaptıkları çalışmaların verimli olduğunu belirten Uygun, sezon sonunda takımı kümede tutarak mutlu sona ulaşmak istediklerini kaydetti.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:02
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