Uygun şaşırttı
Ligde 16 puanla sonuncu olan ve evinde Kasımpaşa'ya yenilen G.Antep'te Bülent Uygun, Kayseri maçı öncesi, "Kaybedilmiş çok şey yok. Avantajları kaybettik" dedi. Uygun'a Antep taraftarı sosyal medyada tepki gösterdi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 30
Yorum
Bjk Ersan oynayamaz uefa listesinde adı yok mitrovic atınç tosic marcelo bildirildi stoper olarak marcelo gitti kaldı 3
- Lens operasyonu
Toplam 39
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Beşiktaşlı Hahahah ozanı ne yapsın sunderlent pozisyon sırasında saçını düzeltecek elemen aramıyor ki sunderlent lesn Beşiktaşın oyuncusudur :D
- Daha böylesi görülmedi
Toplam 21
Yorum
murat Rodrigo Taddei .
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