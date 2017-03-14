 Uygun şaşırttı – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Uygun şaşırttı

    Uygun şaşırttı
    Ligde 16 puanla sonuncu olan ve evinde Kasımpaşa'ya yenilen G.Antep'te , Kayseri maçı öncesi, "Kaybedilmiş çok şey yok. Avantajları kaybettik" dedi. Uygun'a Antep taraftarı sosyal medyada tepki gösterdi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uygun şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.