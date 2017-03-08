 Gaziantepspor pes etmiyor – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Gaziantepspor pes etmiyor

    Gaziantepspor pes etmiyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımı güzel günlere götürmek ve bulundukları bu konumdan yukarılara çıkarmak için onurlu ve gururlu bir savaş verdiklerini bildirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın göğüs sponsoru olan Mahmood Coffee'nin yönetim kurulu başkanı Mahsun Altunkaya, yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular için moral yemeği verdi.

    Teknik direktör Bülent Uygun, yemekteki konuşmasında, takımın kentle kaynaşması adına düzenlenen organizasyonun önemine işaret etti.

    Takımı daha iyi noktalara ulaştırmak için çaba gösterdiklerini anlatan Uygun, "Gaziantepspor'u güzel günlere götürmek ve bulunduğumuz bu konumdan yukarılara çıkarmak için onurlu ve gururlu bir savaş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bu savaşta şehrin ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Uygun, takıma destek verenlere teşekkür etti.

    Gaziantepspor Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Akay da birlikten kuvvet doğacağını belirterek, "Kentimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle bu takım daha iyi noktalara gelecek. Hocamıza, futbolcu kardeşlerimize inanıyoruz, Gaziantepspor düşmeyecek." görüşüne yer verdi.

    Organizasyonu düzenleyen iş adamı Mahsun Altunkaya ise şirket olarak uzun yıllardan bu yana Türk sporuna ellerinden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

    Altunkaya, Gaziantepspor'a bugüne kadar çok ciddi şekilde destek verdiklerini, bundan sonra da devam edeceklerini aktardı.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:11
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