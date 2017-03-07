Wallace Reis'ten hakeme eleştiri

Kırmızı siyahlı ekip ligin 24'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Celal Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan defans oyuncusu Wallace Reis, 2-1 mağlup oldukları Bursaspor maçının hakemlerini eleştirdi. Kasımpaşa karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını belirten Reis, şunları dedi:



"Bursaspor maçında tamamen sahada oyun kendi kontrolümüz altındaydı. Topa sahip olan bizdik. Oyunu istediğimiz gibi götürüyorduk. Fakat hakemin Gaziantep gibi büyük bir şehrin kaderini belirleyecek iki hatasıyla maçı kaybettik. Bursaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Çünkü kimse koskoca Gaziantepspor'un ekmeği ile oynayamaz. İnşallah federasyon gereğini yapar. Bundan sonra da bu şekil hatalar olmaz. Kasımpaşa maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kötü bir şekilde üçüncü şahısların kötü etkisiyle Bursaspor maçını kaybettik. O maçtan sonra hazırlığımıza başladık. Analizlerimizi yapacağız. Gereğini yapacağız. Kasımpaşa'nın eksik yanlarını analiz etmemiz gerekiyor. Bir şekilde kendimizi hazırlamamız gerekiyor. İnşallah hafta sonu seyircimizin de desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılırız."