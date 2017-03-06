Şamil Tayyar'dan TFF'ye tepki
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantepspor'un küme düşürülmeye çalışıldığını öne sürerek, "Gaziantepspor'u resmen doğradılar. Futbol Federasyonu'ndaki o namussuz çeteye de hesap soracağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.
Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye'de katıldığı partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında konuk olduğu Bursaspor'a 2-1 yenilen Gaziantepspor'u el birliğiyle küme düşürmek isteyenlerden hesap soracaklarını söyledi. Tayyar, hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eleştirirken, şunları söyledi: "Gaziantepspor'un bir maçı vardı Bursa'yla. Gaziantepspor'u resmen doğradılar. Bir ofsayttan bir de haksız bir penaltıyla. Futbol Federasyonu'ndaki o namussuz çeteye de hesap soracağımızı bilmenizi istiyorum. Gaziantepspor'u küme düşürmek için el birliği yapan şerefsizlerden hesap soracağız. Buna alet olan hakemden de hesap soracağız. Ya bu kadar adilik, bu kadar namussuz olmaz. Bir büyük şehrin, kentin takımıyla bu kadar oynanmaz. Bunun hesabını soracağız."
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:17
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 74
Yorum
beyefendi karce.. bence topalı değil kaleci karcemarskası konuşun..adam ideal bir kaleci..ve beyefendi..ağırbaşlı..
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 74
Yorum
beyefendi karce.. bence topalı değil kaleci karcemarskası konuşun..adam ideal bir kaleci..ve beyefendi..ağırbaşlı..
- Ulusoy iki tarafı da katletti
Toplam 18
Yorum
FB BİR ÖNCEKİ YORUMUMA İLAVE HAKEM KUMPASLARI İLE DEVAM EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM TEKLİF=BİR YIL YABANCI HAKEMLE DEVAM EDİLSİN DİĞERLERİNİ EĞİTİN
Şamil Tayyar'dan TFF'ye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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