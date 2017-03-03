''Bize kumpas kurdular''
Gaziantepspor Teknik direktörü Bülent Uygun, şike süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Uygun, "3 Temmuz süreci ilk çıktığında da söyledim, ülkemize hain darbe planları içinde olanlar F.Bahçe'ye de bize de kumpas kurup bir sürü dolambaçlarla bizlere iftira attılar. Suçsuz yere beni 8 ay hapis yatırdılar" dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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