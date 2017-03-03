 ''Bize kumpas kurdular'' – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ''Bize kumpas kurdular''

    ''Bize kumpas kurdular''
    Teknik direktörü Bülent Uygun, şike süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Uygun, "3 Temmuz süreci ilk çıktığında da söyledim, ülkemize hain darbe planları içinde olanlar F.Bahçe'ye de bize de kumpas kurup bir sürü dolambaçlarla bizlere iftira attılar. Suçsuz yere beni 8 ay hapis yatırdılar" dedi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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