Uygun’dan inciler!

Gaziantep Teknik Direktörü Bülent Uygun, çarpıcı sözlerle öne çıktı. Polemiklerden kaçındığını belirten Uygun, "Twitter'ı olan tweet, olmayan trip atıyor. Bana da buradan hakaret edenlere dava açacağım. Geliri de şehit ailelerine bağışlayacağım" dedi.