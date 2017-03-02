 Uygun’dan inciler! – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Uygun’dan inciler!

    Uygun’dan inciler!
    Gaziantep Teknik Direktörü Bülent Uygun, çarpıcı sözlerle öne çıktı. Polemiklerden kaçındığını belirten Uygun, "Twitter'ı olan tweet, olmayan trip atıyor. Bana da buradan hakaret edenlere dava açacağım. Geliri de şehit ailelerine bağışlayacağım" dedi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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