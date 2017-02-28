Bülent Uygun’dan Oğuz Çetin'e övgü dolu sözler
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe’de forma giydiği dönemlerden eski takım arkadaşı olan Oğuz Çetin'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Bülent Uygun, Oğuz Çetin'in futbolculuk zamanından beri çok beyefendi biri olduğunu söyledi.
"Teknik direktörlük kapasitesi olan çok özel bir insan"
Oynadığı oyunla tüm Türkiye'deki insanlara örnek biri olduğunu söyleyen Uygun, "Oğuz abimiz bütün takımlar tarafından sevilen ve çok değerli bir kişiliktir. Antrenman bilimi yönünden de iddia ediyorum. Ben dahil olmak üzere herkesten çok daha fazla antrenörlük bilgisine sahip olan teknik direktörlük kapasitesi olan çok özel bir insan" dedi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 14:37
- Galatasaray, Şubat'ta buz tuttu
Toplam 4
Yorum
dursun özbeke bence GS-I Dursun xiyar paramparca ile istefaya gidecek bu GS CAMİYASINDA bir akkılı ASLAN YÖNETİM YOKMU bu xiyarı istefaya göndersin.
- Net penaltı
Toplam 86
Yorum
komik adam müthis güldüm yemin ederim. cok komiksin. helal, ayni cimbomun oynadigi oyun gibi manasizsin
- Net penaltı
Toplam 86
Yorum
öğretici gördünmü tudor efendi GS la oynamak ne kadar kolaydı karabükün başındayken olmayan penaltı veriliyordu bjka 10 tane verildi ! GS a ise hiç !
Bülent Uygun’dan Oğuz Çetin'e övgü dolu sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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