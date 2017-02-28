 Bülent Uygun’dan Oğuz Çetin'e övgü dolu sözler – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Bülent Uygun’dan Oğuz Çetin'e övgü dolu sözler

    Bülent Uygun’dan Oğuz Çetin'e övgü dolu sözler

    Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe’de forma giydiği dönemlerden eski takım arkadaşı olan Oğuz Çetin'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşmaya varan Oğuz Çentin'e ilk hayırlı olsun ziyaretini dün yapan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugün ise gerçekleştirdiği Bursaspor antrenmanı öncesi basın mensuplarına Oğuz Çetin'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Bülent Uygun, Oğuz Çetin'in futbolculuk zamanından beri çok beyefendi biri olduğunu söyledi.

    "Teknik direktörlük kapasitesi olan çok özel bir insan"
    Oynadığı oyunla tüm Türkiye'deki insanlara örnek biri olduğunu söyleyen Uygun, "Oğuz abimiz bütün takımlar tarafından sevilen ve çok değerli bir kişiliktir. Antrenman bilimi yönünden de iddia ediyorum. Ben dahil olmak üzere herkesten çok daha fazla antrenörlük bilgisine sahip olan teknik direktörlük kapasitesi olan çok özel bir insan" dedi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:37
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