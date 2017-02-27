Uygun adım
Gaziantep'in hocası Bülent Uygun, berabere kaldıkları Başakşehir maçında sahaya çıkardığı 11'i bozmadı. İstikrarlı bir kadro oluşturmaya ve takımını alt sıradan kurtarmaya çalışan Uygun, aldığı beraberlikle güçlü rakibinden de puan koparmaya başardı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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