Uygun adım

Gaziantep'in hocası Bülent Uygun, berabere kaldıkları Başakşehir maçında sahaya çıkardığı 11'i bozmadı. İstikrarlı bir kadro oluşturmaya ve takımını alt sıradan kurtarmaya çalışan Uygun, aldığı beraberlikle güçlü rakibinden de puan koparmaya başardı.