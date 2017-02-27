 Gaziantep düşmeyecek – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Gaziantep düşmeyecek

    Gaziantep düşmeyecek
    Teknik Direktörü , maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Hafta başından beri 3 puana odaklanmıştık. Rakibimizi analiz ettiğimizde duran toplarda fazla gol bulan bir takım olmadığını gördük. Taraftarın desteği ve gücü ile bu takım kümede kalacaktır ve Gaziantepspor düşmeyecektir. Onun mücadelesini veriyoruz. 3 haftadan beri iyi oynamaya çalışan ivme kazanmaya çalışan bir takım var."
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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