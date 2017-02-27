Gaziantep düşmeyecek
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Hafta başından beri 3 puana odaklanmıştık. Rakibimizi analiz ettiğimizde duran toplarda fazla gol bulan bir takım olmadığını gördük. Taraftarın desteği ve gücü ile bu takım kümede kalacaktır ve Gaziantepspor düşmeyecektir. Onun mücadelesini veriyoruz. 3 haftadan beri iyi oynamaya çalışan ivme kazanmaya çalışan bir takım var."
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Gaziantep düşmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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