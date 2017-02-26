 Uygun: Çıkışımız sürecek – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Uygun: Çıkışımız sürecek

    Uygun: Çıkışımız sürecek
    cephesi de maçı için iddialı. Güneydoğu ekibinin hocası "Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. 3 puanla birlikte önümüzdeki haftalara umutla bakabiliriz. Yürekten oynayacağız" diye konuştu.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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