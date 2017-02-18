 Gaziantepspor Başkanı Kızıl'dan mitinge davet – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Gaziantepspor Başkanı Kızıl'dan mitinge davet" /> Gaziantepspor Başkanı Kızıl'dan mitinge davet" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Başkanı Kızıl'dan mitinge davet

    Gaziantepspor Başkanı Kızıl'dan mitinge davet

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı , 'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek mitingde 20 bin forma dağıtılacağını söyledi.

    Kızıl, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'ın 19 Şubat Pazar günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka sesleneceğini ve yeni yapılan stat da olmak üzere bazı tesislerin toplu açılışını gerçekleştireceğini belirtti.

    Taraftarları mitinge davet eden Kızıl, "'a gönül veren ve kalbi Türkiye için çarpan bütün taraftarlarımızı, takımımızın 20 bin formasını Cumhurbaşkanımızın elinden almak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na bekliyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere tüm yönetim, teknik ekip ve futbolcularımızla meydanda olacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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