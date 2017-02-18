Gaziantepspor Başkanı Kızıl'dan mitinge davet
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı İbrahim Kızıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek mitingde 20 bin forma dağıtılacağını söyledi.
Kızıl, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat Pazar günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka sesleneceğini ve yeni yapılan stat da olmak üzere bazı tesislerin toplu açılışını gerçekleştireceğini belirtti.
Taraftarları mitinge davet eden Kızıl, "Gaziantepspor'a gönül veren ve kalbi Türkiye için çarpan bütün taraftarlarımızı, takımımızın 20 bin formasını Cumhurbaşkanımızın elinden almak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na bekliyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere tüm yönetim, teknik ekip ve futbolcularımızla meydanda olacağız." ifadelerini kullandı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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