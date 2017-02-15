Yenilere tam not

Adanaspor'u, devre arasında takıma katılan Ben Hatira'nın golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyet elde eden sonuncu G.Antep'te, Teknik Direktör Bülent Uygun yeni transferlere dikkat çekti. Uygun, "Transferlerimizin performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kısa sürede iyi uyum sağladılar" yorumunu yaptı.