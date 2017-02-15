 Yenilere tam not – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yenilere tam not

    Yenilere tam not
    Adanaspor'u, devre arasında takıma katılan Ben Hatira'nın golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyet elde eden sonuncu G.Antep'te, Teknik Direktör Bülent Uygun yeni transferlere dikkat çekti. Uygun, "Transferlerimizin performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kısa sürede iyi uyum sağladılar" yorumunu yaptı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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