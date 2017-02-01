 G.Antep'ten derslik transfer – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    G.Antep'ten derslik transfer

    G.Antep'ten derslik transfer

    Almanya’da 1. Lig takımı ’tan Müslümanlığı nedeniyle gönderilen Tunuslu ’ya G.Antep kucak açtı.

    G.Antep dünyaya ders olacak bir transfere imza attı. Yetenekleri yerine Müslümanlığı dolayısıyla Almanya 1. Lig ekibi Darmstadt'ta İslami derneklerle ilişkisi olduğu için kontratı feshedilen Tunuslu Anis Ben Hatira'ya G.Antepspor kucak açtı. Başkan İbrahim Kızıl yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Müslüman aleminin lideri olduğunu ve Türkiye'nin de Müslümanlara koşulsuz şartsız kucak açan bir ülke olduğumuzu vurgulayarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki orta saha elinden geleni yapacağını söyledi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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