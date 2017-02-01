G.Antep'ten derslik transfer
Almanya’da 1. Lig takımı Darmstadt’tan Müslümanlığı nedeniyle gönderilen Tunuslu Ben Hatira’ya G.Antep kucak açtı.
G.Antep dünyaya ders olacak bir transfere imza attı. Yetenekleri yerine Müslümanlığı dolayısıyla Almanya 1. Lig ekibi Darmstadt'ta İslami derneklerle ilişkisi olduğu için kontratı feshedilen Tunuslu Anis Ben Hatira'ya G.Antepspor kucak açtı. Başkan İbrahim Kızıl yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Müslüman aleminin lideri olduğunu ve Türkiye'nin de Müslümanlara koşulsuz şartsız kucak açan bir ülke olduğumuzu vurgulayarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki orta saha elinden geleni yapacağını söyledi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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