 G.Antepspor çöküşte – Fotomaç – 30 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Antepspor çöküşte

    G.Antepspor çöküşte
    Ligde bu sezon 18 maç sonunda 11 puan toplayabilen G.Antepspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. G.Antepspor 18. haftalar itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken, 2011-12 ve 1992-93'te 16 puan toplamıştı. G.Antep ayrıca üst üste en çok maç kaybettiği (9) sezonuna da ulaştı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Antepspor çöküşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.