G.Antepspor çöküşte

Ligde bu sezon 18 maç sonunda 11 puan toplayabilen G.Antepspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. G.Antepspor 18. haftalar itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken, 2011-12 ve 1992-93'te 16 puan toplamıştı. G.Antep ayrıca üst üste en çok maç kaybettiği (9) sezonuna da ulaştı.