G.Antepspor çöküşte
Ligde bu sezon 18 maç sonunda 11 puan toplayabilen G.Antepspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. G.Antepspor 18. haftalar itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken, 2011-12 ve 1992-93'te 16 puan toplamıştı. G.Antep ayrıca üst üste en çok maç kaybettiği (9) sezonuna da ulaştı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
G.Antepspor çöküşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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