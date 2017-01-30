23. galibiyeti aldı
Gaziantepspor ile oynadığı son 5 maçta bir kez kazanabilen Fırtına, dün galibiyet sayısını ikiye yükseltti. Bu sezon deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Trabzonspor, Gaziantepspor'a karşı ev sahibi olduğu 31 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu, 23 galibiyet almayı bildi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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