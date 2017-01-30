23. galibiyeti aldı

Gaziantepspor ile oynadığı son 5 maçta bir kez kazanabilen Fırtına, dün galibiyet sayısını ikiye yükseltti. Bu sezon deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Trabzonspor, Gaziantepspor'a karşı ev sahibi olduğu 31 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu, 23 galibiyet almayı bildi.