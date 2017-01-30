 23. galibiyeti aldı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    23. galibiyeti aldı

    23. galibiyeti aldı
    Gaziantepspor ile oynadığı son 5 maçta bir kez kazanabilen Fırtına, dün galibiyet sayısını ikiye yükseltti. Bu sezon deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Trabzonspor, Gaziantepspor'a karşı ev sahibi olduğu 31 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu, 23 galibiyet almayı bildi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:19
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