23. galibiyeti aldı
Gaziantepspor ile oynadığı son 5 maçta bir kez kazanabilen Fırtına, dün galibiyet sayısını ikiye yükseltti. Bu sezon deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Trabzonspor, Gaziantepspor'a karşı ev sahibi olduğu 31 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu, 23 galibiyet almayı bildi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:19
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