Vidotti G.Antep’te

Gaziantepspor, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen kaleci Paulo Victor Vidotti'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Kırmızısiyahlılar önceki gün de Senegalli orta saha oyuncusu Thiam Khaly'ye imza attırmıştı. Gaziantepspor transfer ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "1.5 yıllık sözleşme imzalanan Victor'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.