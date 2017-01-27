 Eto’o konusu kapandı! – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Eto’o konusu kapandı!

    Eto’o konusu kapandı!
    ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldızları Samiel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Eto'o konusu kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. Ne Fenerbahpçe'ye ne de Beşiktaş'a gitmeyecek. Antalyaspor'un başarısı için çalışacak. Onunla birlikte güçlü bir takım olduk" dedi. Rıza Çalımbay, lig yarışıyla ilgili olarak ise "Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Neresinde oluruz bilemiyorum ama inşallah iyi bir yerinde oluruz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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