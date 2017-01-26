 Gaziantepspor'da iki transfer – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Gaziantepspor'da iki transfer

    Gaziantepspor'da iki transfer

    Gaziantepspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor Vidotti ve Senegalli Thiam Khaly’i renklerine bağladı.

    Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Paulo Victor Vidotti ile satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık, Macarista'nın MTK Budapest Kulübü'nde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile ise 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:18
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