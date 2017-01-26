Gaziantepspor'da iki transfer

Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Paulo Victor Vidotti ile satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık, Macarista'nın MTK Budapest Kulübü'nde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile ise 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.