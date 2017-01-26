Gaziantepspor'da iki transfer
Gaziantepspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor Vidotti ve Senegalli Thiam Khaly’i renklerine bağladı.
Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Paulo Victor Vidotti ile satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık, Macarista'nın MTK Budapest Kulübü'nde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile ise 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:18
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
zeki28 şartlar zorlanmalı tolgay alınabiliyorsa alınmalı başka transfere gerek yok. diger yazılan yabancılar kadduri hariç oynayamaz
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu tolgayı almayı düşünmek nasıl bir mantık.o adam trabzonsporda oynayabilecek kapasitede değil.kendi etrafında topla dönen arada yan pas yapar
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
izzet al tolgayı ver ekiciyi ne zorluyorsun adam mayısta zaten serbest kalacak allah allah ya anlamadım neyin kafasını yaşıyorsunuz...
Gaziantepspor'da iki transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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