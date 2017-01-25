Gaziantepspor'da transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın MTK takımında forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Thiam'a hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.