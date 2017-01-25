Gaziantepspor'da transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, orta saha oyuncusu Senegalli Thiam Khaly'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın MTK takımında forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Thiam'a hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Pogoooolski
Toplam 8
Yorum
linnes linnes in suçu iyi oynamakmı carole hep geri pas veriyorken bu çocuk 2 kez asist yaptı bütün yediğmiz gollerde sabrinin tarafındandı
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 74
Yorum
eto10 ver atıfı al eto yu başkan..bi dakka düşünme. .sırtını yasla maç izle..
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 74
Yorum
yeter ki gelsin etoo şimdiden 5 forma alacağımı belirtiyorum.
Gaziantepspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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