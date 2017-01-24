Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
Öte yandan 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine takımın başına gelen İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı ekip ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Üzülmez, takımın başında çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarından da mağlubiyetle ayrılarak, 18 hafta sonunda 11 puanla son sıraya kadar düştü.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 12:03
- "Hemen istifamı verebilirim"
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Yorum
aslan Takımda nekadar hollandalı varsa takıma zarar veriyor hepsi gönderilmeli.!!!!!!!!
- "Hemen istifamı verebilirim"
Toplam 33
Yorum
ultraslan Bu yönetim bu kadar basiretsiz poldiye 2 gün verirsin karar ver diye olur biter son gün gitse ne yapcan hep birlikte istifa edin kurtulalım
- "Hemen istifamı verebilirim"
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Yorum
ultraslan Yeni hocayı bulup ona göre oyuncu alın takımı hollandalılar takımı haline getirdiniz poldiye sorun gidecekse gitsin kalacaksa kalsın ne bu
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