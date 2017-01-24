İbrahim Üzülmez istifa etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
Gaziantepspor yönetimiyle görüşen İbrahim Üzülmez'in, karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Gaziantepspor Kulübü yöneticileri tarafından da doğrulanan ayrılık kararı ile ilgili açıklamanın ise kulübün resmi sitesinden yapılması bekleniyor.
Öte yandan 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine takımın başına gelen İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı ekip ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Üzülmez, takımın başında çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarından da mağlubiyetle ayrılarak, 18 hafta sonunda 11 puanla son sıraya kadar düştü.
Öte yandan 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine takımın başına gelen İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı ekip ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Üzülmez, takımın başında çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarından da mağlubiyetle ayrılarak, 18 hafta sonunda 11 puanla son sıraya kadar düştü.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 12:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Persie ve Sow harika
Toplam 3
Yorum
kavavaiev aziz yıldırım bunu nasıl okuyacak? doğrusu acıdım
- Matej Mitroviç siftah yaptı
Toplam 4
Yorum
anl gkhngny1907 ananda oyleydı renklı severdı yakınen bılırım
- ''Hakemlere üzülüyorum''
Toplam 8
Yorum
gs4ever fener yenilsin yada derbi maci gelsin yine ortami germek icin fenerli yoneticiler cikar aciklama yapar. bu iş yillardir boyle
İbrahim Üzülmez istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.