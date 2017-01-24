Gaziantepspor Bülent Uygun'la anlaştı
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Gaziantepspor, teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 17:07
- "Hemen istifamı verebilirim"
Toplam 51
Yorum
tek yol devrim 4-4-2 muslera sabri-semih-carole(chedjou)-linnes(carole)-yasin-de jong-sneijder-garry(bruma)-podolski-eren ya şu kadro bu hafta yenilmez...
- Trabzonspor gruptan çıkamadı
Toplam 9
Yorum
sinirli her transfer dönemi baştan aşağı takım kuruyolar rezil bir takıma dönüştük borç gırtlağa kadar özkan sümer başkan olsun kurtuluş altyapıda
- Stepneler Patrick ve Onyekuru
Toplam 18
Yorum
fenerli akıllı ol al etoyu sırtını yasla maç izle..bırak ne olduğu muamma topçuları. onlar alışana kadar lig biter.
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