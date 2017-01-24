Gaziantepspor Bülent Uygun'la anlaştı

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Gaziantepspor, teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

Gaziantepspor'u daha önce de çalıştıran ve yeni dönem için de el sıkışan Bülent Uygun kente gelerek yöneticilerle görüştü. Anlaşma detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, yeni Bülent Uygun'un bu akşam yapılacak antrenmana takımın başında çıkacağı bildirildi.