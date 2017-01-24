 Gaziantepspor Bülent Uygun'la anlaştı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gaziantepspor Bülent Uygun'la anlaştı

    Gaziantepspor Bülent Uygun'la anlaştı

    İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Gaziantepspor, teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

    Gaziantepspor'u daha önce de çalıştıran ve yeni dönem için de el sıkışan Bülent Uygun kente gelerek yöneticilerle görüştü. Anlaşma detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, yeni Bülent Uygun'un bu akşam yapılacak antrenmana takımın başında çıkacağı bildirildi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantepspor Bülent Uygun'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.