"G.Antepspor'u ligde tutmak tek arzumuz"

Celal Doğan Tesisleri'nde yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Uygun, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Gaziantepspor'u ligde tutmak için taraftarların desteğine çok fazla ihtiyaç duyacaklarının altını çizen Bülent Uygun, "Gaziantepspor'u hak ettiği bu ligde tutmak ve sevenlerini mutlu etmek tek arzumuz." ifadesini kullandı.

Uygun, Türkiye'ye gelir gelmez 3-4 takımdan transfer teklifi aldığını açıklayarak, şunları kaydetti:

"Bu tekliflerin hiçbirini kabul etmedim. Kabul etmememin sebebi de çok fazla çalışma taraftarı değildim. Ta ki bu sabah Ekrem bey, Adnan bey ve Mustafa başkanım benimle konuşana kadar. 'Hocam seni çok istiyoruz.' dediler. Sonra takımın durumuyla ilgili görüşümü sordular, '11 puanı var, inanıyorum ki başarırız.' dedim. Esaret ile cesaret arasında sadece c harfi farkı vardır. C harfini kaldırdığınızda tüm cesaretinizi kaldırıyorsunuz. Cesaretiniz ile de tarih yazıyorsunuz."

Sivasspor'da göreve başladığı dönemde kırmızı-beyazlı takımın da son sırada yer aldığını vurgulayan Uygun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O sezon 5. sıraya kadar çıktık. Önce UEFA'ya sonra Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Eskişehirspor'a geldiğimde de takım sondan ikinci sıradaydı. Aynı şekilde yukarılara kadar çıktık. Elazığ'da şampiyonluğa oynamıştık ve şimdi Gaziantepspor'dayız. Bu görevin ateşten bir gömlek olduğunu biliyorum. İnşallah bu işi layıkıyla yapacağız. Transfer illa ki yapılacak diye bir şey yok. Şu anda 23 tane iyi transfer yaptığımı düşünüyorum. Oyun sistemimi ve taktiklerimi anlatacağım, futbolcularımı geliştireceğim. Transfer yapmadan, onlarla arzu ettiğimiz yere geleceğiz."

Uygun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacakları mücadelede az forma şansı bulan oyunculara görev vereceğini ifade ederek, "Onların nasıl oynadıklarını göreceğiz. Sonrasında ise Trabzon'da çok zor bir maç bizi bekliyor. Trabzon, yeni transferleriyle yukarılara çıkmak istiyor. İnşallah, sahada oyun duruşu, oyun anlayışı, sistemi ve mücadelesiyle savaşan bir Gaziantepspor'u göreceğiz. Puanlarla dönmek istiyoruz. Allah'ın izniyle bunu başarırız." şeklinde konuştu.

Bülent Uygun ayrıca, antrenman bilimi üzerine bir kitap yazdığını ve bu kitabın tüm gelirini 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarının eğitimine bağışlayacağını da dile getirdi.