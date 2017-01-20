Taraftarlarına çağrıda bulundu!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde alınan başarısız sonuçlar ve yeni yapılan stattaki 2 maçta taraftarlar arasındaki bölünmüş görüntü nedeniyle açıklama yapmanın zorunlu hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, tribünlerde yapılan, "Antep'in başına Antepli gelsin" tezahüratlarına tepki gösterilerek, "Gaziantepspor Kulübü sadece başkandan ibaret değildir. Böyle düşünmek, camianın her bir ferdinin emeğine, şahsiyetine ve onuruna saygı gösterilmemesi anlamına gelmektedir. Kimsenin kanı kimseden daha kırmızı değildir. Unutulmamalıdır ki, Gaziantep şehri belli bir sınıf ya da zümreye ait olamayacak." denildi.

Sezon başında yeni stadın da etkisiyle hedeflerin büyütüldüğü bir sezon hedeflendiği ve bu anlamda çeşitli planlamalar yapıldığı aktarılan açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Gerek 15 Temmuz darbe girişimi, gerekse akabinde yaşanan ve hepimizin canını yakan terör olayları bütün projelerimizi sekteye uğratmıştır. Yönetimimiz, kulübümüzün kurtuluşu olan projelerin takibini ısrarla sürdürmüş ise de saha içi sonuçlar kötüleştikçe, proje ortağımız olan kişi ve kurumların kendilerini geriye çekmelerine mani olamamıştır. Maalesef Büyükşehir Gaziantepspor ile Gaziantep Basketbol örneklerinde görülen kenetlenme ve destek, kulübümüz söz konusu olduğunda, yerini yalnızlığa bırakmıştır. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız önderliğinde yapılan toplantılarda verilen sözler bir tarafa bırakılmış, Valimiz ile Belediye Başkanımızın bütün iyi niyet ve samimiyetleriyle yürüttüğü çalışmalar durma noktasına getirilmiştir."

Açıklamada, takımın düşme hattında bulunmasının, bazı kesimlerin rövanş duygusunu kabarttığı vurgulanarak, "Maalesef bu duygu Gaziantepspor sevdasının önüne geçmiştir. Taraftarlarımızdan tek isteğimiz, bulunduğumuz konumun ciddiyetinin farkında olmaları, takımlarını yalnız bırakmamaları ve 90 dakika boyunca takımımızı olumsuz etkileyebilecek her türlü tezahürattan kaçınmalarıdır. Kötü gidişatı durdurabilecek tek kuvvet, taraftar desteğidir. Yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla kenetlenmiş bir camianın oluşturacağı güç birliği, sinerji ve öz güven, gerçek futbolumuzun ortaya çıkmasına, seri galibiyetler alınmasına yol açacaktır." ifadelerine yer verildi.