Antep’te 4 yolcu
Gaziantepspor'da teknik heyet raporu sonrası 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in düşenmediği Davy Angan, Van Hintum, Anton Putsila ve Mohammed Fatau kadro dışı kaldı. Yönetim, bu oyunculardan kulüp bulmalarını istedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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