Avrupalı Antalya
Teknik direktör Rıza Çalımbay en büyük hedefinin Antalyaspor’u Avrupa’ya taşımak olduğunu ve 2. yarının zor geçeceğini söyledi
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, en büyük hedefinin Antalyaspor'u Avrupa'ya taşımak olduğunu ve bu mükemmel şehrin tüm dünyada tanınması gerektiğini söyledi. "Bu sezon ilk on içinde olmak istiyoruz" diyen deneyimli hoca, "Ancak daha iyisini de yapabiliriz. Kadromuz güçlü ve kaliteli. Gaziantep maçıyla üç puan serisi başlayacak" dedi.
SANDRO TAM İSABET
YENİ transferleri Sandro'nun iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, geçmişi çok iyi olan kariyerli bir futbolcu aldıklarını belirtti. Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Samuel Eto'o ile de konuştum. Burada çok mutlu. İkinci yarıda çok gol atacağının sözünü de bana verdi."
ETO'O'YU SATMIYORUZ!
Antalyaspor'un Başkanı Ali Şafak Öztürk, Döşemealtı'ndaki yeni tesisleri incelerken gazetecilerin Eto'o'ya, Fransa'nın Lille takımından transfer teklifi olduğuna dair sorusuna balkondan cevaplayarak, "Eto'o'yu satmıyoruz. O da burada mutlu" diye konuştu.
SANDRO TAM İSABET
YENİ transferleri Sandro'nun iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, geçmişi çok iyi olan kariyerli bir futbolcu aldıklarını belirtti. Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Samuel Eto'o ile de konuştum. Burada çok mutlu. İkinci yarıda çok gol atacağının sözünü de bana verdi."
ETO'O'YU SATMIYORUZ!
Antalyaspor'un Başkanı Ali Şafak Öztürk, Döşemealtı'ndaki yeni tesisleri incelerken gazetecilerin Eto'o'ya, Fransa'nın Lille takımından transfer teklifi olduğuna dair sorusuna balkondan cevaplayarak, "Eto'o'yu satmıyoruz. O da burada mutlu" diye konuştu.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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