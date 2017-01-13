Antep’te stat heyecanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120 milyon lira'lık harcamayla yaptırılan ve Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla hizmete girecek Gaziantep'in yeni stadyumu, son teknolojiyle donatıldı. Öte yandan stadın açılışı anısına taraftarlara forma hediye edileceği ifade edildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Antep’te stat heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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