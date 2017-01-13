Antep’te stat heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120 milyon lira'lık harcamayla yaptırılan ve Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla hizmete girecek Gaziantep'in yeni stadyumu, son teknolojiyle donatıldı. Öte yandan stadın açılışı anısına taraftarlara forma hediye edileceği ifade edildi.