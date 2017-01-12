 Antep Reis’ini buldu – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Antep Reis’ini buldu

    Antep Reis’ini buldu
    İkinci yarıda ateş hattından kurtulmak için kadrosunu takviye etmeye devam eden Gaziantepspor, Brezilyalı stoper Wallace Reis Da Silva'yı transfer etti. 29 yaşındaki Gremio'lu futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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