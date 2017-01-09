Gaziantepspor, Muhammet Demir'i kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i kiraladı.
Gaziantepspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın hazır bulunduğu törende Muhammet, sözleşmeye imza attı. Kulüp açıklamasında, "Muhammet Demir'e 'hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
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Toplam 2
Yorum
Bence Bence göndermeyin Berki iyi Oynar eski hale döner Üste Bunlar Onun 2 mIlyon € Luk Ücretini Nasil ödeyecekler ?
- Derbi Fener’in
Toplam 1
Yorum
tolga dixonla alakası yok son topta saolsun hakem yapılan faolu vermeyince fener yendi aferim böyle devam tbl
- Jackson harekatı
Toplam 2
Yorum
Bence Bence 3 Milyon € Bonsverisli iyi Forvet Bulunur Fener 3.4 Fernandao Aldi Bence Sadece Kiralik Bedeli olarak Verilmez
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