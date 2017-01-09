 Gaziantepspor, Muhammet Demir'i kiraladı – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Gaziantepspor, Muhammet Demir'i kiraladı

    Gaziantepspor, Muhammet Demir'i kiraladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i kiraladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Muhammet Demir'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda genç oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

    Gaziantepspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın hazır bulunduğu törende Muhammet, sözleşmeye imza attı. Kulüp açıklamasında, "Muhammet Demir'e 'hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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