Gaziantepspor, Muhammet Demir'i kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Muhammet Demir'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda genç oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Gaziantepspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın hazır bulunduğu törende Muhammet, sözleşmeye imza attı. Kulüp açıklamasında, "Muhammet Demir'e 'hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.