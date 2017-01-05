Sefa Yılmaz takımla birlikte çalıştı
Gaziantepspor’un yeni transferi Sefa Yılmaz kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Gaziantepspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Sefa Yılmaz ile anlaştı. Alanyaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki forvet yeni takımıyla Antalya'daki kampta ilk idmana çıktı. Sefa Yılmaz Alanyaspor ile ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 9 maça çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 3
Yorum
bjkli kariyeri cok iyi olan bir futbolcu yararli olacaktir, yanliz 6 aydir top oynamiyor hazir olmasi zaman alacaktir
- Aslan’ın kampı eksik başladı
Toplam 3
Yorum
gs li adamsın kardeşim ya keşke herkes senin gibi olsa
- ''Mutsuz ve düşünceli''
Toplam 12
Yorum
eşref kara ümit karan ergün pembe geçlerden alındı ayrıca cavcav da gs düşmanlığı var birde derki amcam gs de oynadı adam tam tilki
Sefa Yılmaz takımla birlikte çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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