Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1990 doğumlu Sefa Yılmaz'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekibin renklerine bağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak görev yapan Sefa, 9 lig maçında görev alıp, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 19
Yorum
Q 7 BU ADAM GÖKHAN ZANI'N URUGUAY VERSİYONUYMUŞ AŞI TENDOMLARINDAN AMELIYAT OLMUŞ YEDİ AYDIR FUTBOL OYNAMIYORMUŞ...YÖNETİM BAŞKAN ERSUN HOCAM BU TAKIM ILK YARI SADECE 12 GOL ATMIŞ SIZ SON VURUŞLARI ÇOK IYI EN AZ IKI TANE SANTRAFOR ALINMASI GEREKIRKEN SEN 7 AYDIR OYNAMAMIS SAKATLIGIYLA UNLU DEFANS FUTBOLCUSU ALIYORSUN BIR HAFTA SONRA MACA CIKACAKSIN HAZIRLIK KAMPINDA HALA SANTRAFORUN YOK NAPMAYA CALIŞIYORSUNUZ ALLAH AŞKINA YA 50. YILDA 12 GOL ATMIŞ BU GARIBANLARALA MI ŞAMPIYON OLUCAKSINIZ
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 7
Yorum
CINO neden lazim degil kardesim LENS in yedegimi var bence dogru transfer
- Cimbom yine kayıp!
Toplam 1
Yorum
Aslan BIR YILI ERGIN BEYI KAPRISLERINE KURBAN ETTIK
Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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