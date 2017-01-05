Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, Itandje'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiği belirtildi.

Gaziantep ekibi, 34 yaşındaki file bekçisiyle sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Kamerunlu kaleci, bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 5 lig maçında görev almıştı.