Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kaleci Charles Itandje ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Itandje'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiği belirtildi.
Gaziantep ekibi, 34 yaşındaki file bekçisiyle sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Kamerunlu kaleci, bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 5 lig maçında görev almıştı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:00
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batu kıskanmaaaaaaa ! brumanın ederi şuan senin tuttuğun takım eder
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austin ya oyuncu iyi olabilir tamam ama direktör nereliyse ordan futbolcuya odaklanması bende soru işareti sneijder de var tabi işin içinde..
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