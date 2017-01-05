 Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı

    Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kaleci Charles Itandje ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Itandje'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiği belirtildi.

    Gaziantep ekibi, 34 yaşındaki file bekçisiyle sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlamıştı.

    Kamerunlu kaleci, bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 5 lig maçında görev almıştı.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:00
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