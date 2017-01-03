G.Antepspor’da gündem Muhammet Demir
Gaziantepspor, 2015-2016 ara transfer döneminde Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’a transfer olan eski futbolcusu Muhammet Demir’i geri almak istiyor.
Liglerde devre arasına girilirken Gaziantepspor'da transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in her açıklamasında ısrarla eksik olan bölgelere transfer istemesi üzerine Gaziantepspor yöneticileri ilk olarak takımın eski futbolcusu Muhammet Demir'e yöneldi. Devre arasında Antalya'da kampta bulunan kırmızı-siyahlı takımın yöneticileri 24 yaşındaki Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kadrolarına katmak istiyor. Gaziantepspor ile Trabzonspor'un anlaşması durumunda genç futbolcu tekrar kırmızı-siyahlı formayı sezon sonuna kadar giyecek.
Muhammet Demir, Gaziantep günlerini arıyor
2010-2011 sezonunun devre arasında Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transfer olan Muhammet Demir, kaldığı 5 sezon içerisinde 97 lig maçında forma giydi. Genç futbolcu 97 maçta 31 kez rakip ağları havalandırırken, daha sonra 2016 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili ekipte bir türlü istenen performansı gösteremeyen Demir, sadece 12 lig maçında forma giydi ve 4 gol atabildi.
Muhammet Demir, Gaziantep günlerini arıyor
2010-2011 sezonunun devre arasında Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transfer olan Muhammet Demir, kaldığı 5 sezon içerisinde 97 lig maçında forma giydi. Genç futbolcu 97 maçta 31 kez rakip ağları havalandırırken, daha sonra 2016 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili ekipte bir türlü istenen performansı gösteremeyen Demir, sadece 12 lig maçında forma giydi ve 4 gol atabildi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
G.Antepspor’da gündem Muhammet Demir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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