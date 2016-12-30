Gaziantepspor'da transfer
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, defans oyuncusu Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna kattı.
Brezilyalı oyuncuyla satın alma opsiyonlu 1,5+4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:24
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
Gaziantepspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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