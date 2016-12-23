 Mahsur kaldılar – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Mahsur kaldılar

    Mahsur kaldılar
    GAZİANTEPSPOR, Beşiktaş ile oynayacağı maç için Gaziantep'ten Adana'ya hareket ederken kafileyi taşıyan otobüs kara saplandı. Kafile, Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kar temizleme mücadelesinin ardından kurtarıldı. Yöneticiler, "Stres yaşadık" dedi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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