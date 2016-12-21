 Antep’e müjde – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Antep’e müjde

    Antep’e müjde
    Teknik Direktörü , taraftara müjdeyi verdi: "Ara transfer döneminde takıma 5-6 oyuncu takviye edeceğiz. Sahada elinden geleni yapan, takıma direkt katkı sağlayabilecek savaşan oyunculara ihtiyacımız var. Kısa sürede isimleri netleştireceğiz."
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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