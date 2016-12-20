 Sözleşmesi feshedildi – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Sözleşmesi feshedildi

    Sözleşmesi feshedildi

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, İsveçli futbolcu ile yollarını ayırdı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'un 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla feshedildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:30
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