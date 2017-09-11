Türk futbolunun yeni yıldızı: Abdülkadir Ömür
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Yeni transfer Sosa'nın yanı sıra genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir performans sergilediği maçta, başkent ekibi ise katı savunması ile ön plana çıktı. Son maçında Göztepe'ye 3-2 kaybeden Fırtına dün de mücadeleye kötü başladı ve ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda oyuna Abdülkadir Ömür'ün girmesi kırılma anı oldu. Uğur Demirok'un yerine giren 18 yaşındaki futbolcu, inanılmaz bir performans sergileyerek galibiyetin mimarı oldu.
EN İYİ 60 YETENEK ARASINDA
UEFA'nın 'Türk Messi' ve 'Yeni Hagi' benzetmesi yaptığı ve Guardian'ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir, Olcay'a asist yaparak skorun eşitlenmesini sağladı. Fırtına'nın 1999 doğumlu yeteneği, 45 dakikada 4 kilit pasla sahanın lideri oldu, 4 orta, 1 asist ve %89.3 olumlu pas ile müthiş oynadı. Abdülkadir'in, yedek kulübesinde 8 yabancı otururken oyuna girmesi de dikkatlerden kaçmadı.
ÇARŞIBAŞILI BİR AİLENİN OĞLU
1999 doğumlu Abdülkadir Ömür, Trabzon'un ilçesinde doğup büyüdü. Çarşıbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Abdülkadir, babasının sahibi olduğu halı sahada oynayarak çok küçük yaşlarda futbola başladı ve 9'unda Trabzonspor altyapısına girdi. Yetenekleri ile kısa sürede herkesin ilgini çeken genç yıldız A Takıma kadar yükseldi. İlahiyat fakültesi öğrencisi bir abisi bulunan Abdülkadir'in en büyük zevki kitap okumak. Özellikle hayata dair dersler çıkarabileceği romanlar okumayı seven Abdülkadir'in örnek aldığı isimlerse Messi, Iniesta ve Modric. 18 yaşındaki yıldız kariyerini ise İspanya La Liga'da geçirmek istiyor ve bu yolda Enes Ünal'ı takip ettiğini ifade ediyor.
"FİZİĞİM TARTIŞILIYOR AMA ALLAH VERGİSİ"
Abdülkadir Ömür, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından soyunma odasında Ersun Yanal'ın kendisine ne dediğini açıkladı. A Spor'a konuşan 18 yaşındaki futbolcu, "Hocam bana 'Senin yeteneğinin herkes farkında, idmanda nasıl performans gösteriyorsan burada da aynısını yap. Bize katkı sağlayacaksın, elinden geleni yap' dedi. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi. Özel çalışıyorum ama boyumdan dolayı eleştiriler alıyorum. Uzamasa da Allah vergisi. Trabzonspor'un 50. yılı en iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Yusuf abi ile birlikteliğimiz altyapıdan geliyor. İkimizde aynı anda forma giyeceğiz. Mutlu olduk. Birbirimize sarılarak belli ettik. Annem babam aradı çok mutlu oldular" dedi.
ERSUN YANAL'DAN BÜYÜK ÖVGÜ
Ersun Yanal, ikinci yarının başında sahaya sürdüğü genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:"Abdülkadir risk değil. O çok büyük bir oyuncu olacak. Onu korumak gerekir. Onu birden bire çıplak, korumasız şekilde ortada bırakmak yanlış olur. Onu doğru zaman ve doğru yerde kullanmak lazım. Burası Trabzon, beklentiler çok büyük...
Özellikle kendi içinden bu tür oyuncuları kazandığında, sarılması çok güçlü ve büyük. Abdülkadir gibi bir oyuncunun Trabzon ve Trabzonspor ile bu şekilde buluşması daha büyük enerji oluşturacaktır. Abdülkadir, daha çok yol kat edecek. Şimdi 18 yaşında ve daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak."
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