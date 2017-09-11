Türk futbolunun yeni yıldızı: Abdülkadir Ömür

Özellikle kendi içinden bu tür oyuncuları kazandığında, sarılması çok güçlü ve büyük. Abdülkadir gibi bir oyuncunun Trabzon ve Trabzonspor ile bu şekilde buluşması daha büyük enerji oluşturacaktır. Abdülkadir, daha çok yol kat edecek. Şimdi 18 yaşında ve daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak."