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Trabzonspor'un Türk futboluna son armağanı
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TÜRK ASKERLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor'un Al Sadd kulübü ile oynadığı karşılaşmayı Türk taraftarlar daha fazla ilgi gösterdi. Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra, buradaki Türk askeri birliğindeki askerlerde maçı tribünden takip etti. Türk askerlerinin Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları ile de Trabzonspor'a destek vermeleri dikkat çekti.
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