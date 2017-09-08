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Janssen ilk idmanına çıktı
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Sarı-lacivertli ekibin, Tottenham Hotspur'dan bir yıllığına kiraladığı Vincent Janssen de akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcularla tanıştı ve ardından antrenmanda yer aldı. Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken; Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi.
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