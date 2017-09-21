En iyi 25 genç! Listede 2 türk

Oyuncularla ilgili veri ve istatistikleri paylaşan Whoscored adlı internet sitesi Avrupa liglerinde top koşturan 21 yaşın altındaki oyuncuların gol, asist, takımında aldığı süre vb. istatistiklerinden yola çıkarak bir sıralama oluşturdu.

En iyi 25 oyuncunun yer aldığı listede iki Türk futbolcu bulunuyor.

İşte o liste