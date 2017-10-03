Süper Lig'de kavga eden takım arkadaşları

Volkan-Emenike



İdman bitiminde soyunma odasında Emenike'nin neşeli ve ciddiyetsiz tavırları takım kaptanlarından Volkan Demirel'in tepkisini çekti. Kritik haftalara girilirken liderliği kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan başarılı file bekçisi, Nijeryalı oyuncunun bu davranışlarından rahatsız oldu. "Biraz ciddi olalım beyler" diyerek tepkisini yüksek sesle dile getiren Volkan'a Emenike'den karşılık geldi.

EMENIKE: BU LAFI BANA MI SÖYLÜYORSUN?

Nijeryalı oyuncu, "Bu lafı bana mı söylüyorsun?" cevabını verince ortam iyice alevlendi. Volkan da bunun üzerine "Evet hem sana, hem de buradaki herkese söylüyorum" diyerek takım arkadaşının sorusunu sert bir şekilde yanıtladı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine iki futbolcu arasında tartışma büyüdü, söylemler sertleşti. Diğer takım arkadaşlarının araya girmesiyle yaşanan sözlü kavga sona erdi.