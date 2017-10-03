Süper Lig'de kavga eden takım arkadaşları
Volkan-Emenike
İdman bitiminde soyunma odasında Emenike'nin neşeli ve ciddiyetsiz tavırları takım kaptanlarından Volkan Demirel'in tepkisini çekti. Kritik haftalara girilirken liderliği kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan başarılı file bekçisi, Nijeryalı oyuncunun bu davranışlarından rahatsız oldu. "Biraz ciddi olalım beyler" diyerek tepkisini yüksek sesle dile getiren Volkan'a Emenike'den karşılık geldi.
EMENIKE: BU LAFI BANA MI SÖYLÜYORSUN?
Nijeryalı oyuncu, "Bu lafı bana mı söylüyorsun?" cevabını verince ortam iyice alevlendi. Volkan da bunun üzerine "Evet hem sana, hem de buradaki herkese söylüyorum" diyerek takım arkadaşının sorusunu sert bir şekilde yanıtladı.
TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ
Bunun üzerine iki futbolcu arasında tartışma büyüdü, söylemler sertleşti. Diğer takım arkadaşlarının araya girmesiyle yaşanan sözlü kavga sona erdi.
Emre-Emenike
Emenike'nin Gaziantepspor maçında topukla yaptığı pasa sinirlenen Emre ile Nijeryalı futbolcu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar ayağına top geldiğinde Emenike'yi ıslıklarken, golcü futbolcu da taraftarın bu tepkisine el kol hareti yaparak karşılık verdi. Emre Belözoğlu ise taraftarlardan Emenike'ye tepki koymamalarını istedi.
Sabri Sarıoğlu-Melo
Ziraat Türkiye kupası maçında Melo, Sabri'nin boşta olan sarı kırmızılı defans oyuncuları yerine Selçuk'a kullanmasına isyan edip takım arkadaşına tepki gösterirken bir anda Sabri, Melo'nun gırtlağına sarıldı. Brezilyalı oyuncu da Sabri'nin bu hareketine takım arkadaşının kolunu iterek yanıt verdi
Volkan Demirel-Wan Der Wiel
Van Der Wiel, kendisini kadroya almayan Advocaat'a sert bir şekilde bağırmaya başladı."Buna hakkın yok. Beni oynatman gerek" diyen Van Der Wiel'e karşılık Advocaat da aynı sertlikte karşılık verdi. Bu sırada menajer Hasan Çetinkaya devreye girdi ve Van der Wiel'e müdahalede bulundu. Ancak Hollandalı oyuncu Hasan Çetinkaya'ya da argo kelimeler kullanınca ortam iyice gerildi. Sesleri duyması sonucu oraya gelen ve olaylara tanıklık eden Volkan Demirel, Van der Wiel'i önce uyardı daha sonra da üzerine doğru yürüdü.Hollandalı oyuncuya vurmak üzereyken araya giren diğer oyuncular ve tesis çalışanları Volkan Demirel'in Van der Wiel'e vurmasını engellediler. Olaylar son haddede farklı bir boyut aldı.Van der Wiel sabah yapılan antrenmana geldi ve bu hafta forma giymek istediğini söyledi. Advocaat ise sert bir üslup kullanarak Hollandalı oyuncuyu antrenmana almadı ve tek başına çalışmasını istedi.
İbrahim Toraman-Sezer Öztürk
Sezer, "İbrahim bana, 'Temponu kaybetmişsin' dedi. Ben de 'Kendi işine bak, kaptansan kaptanlığını bil' diye çıkıştım. 'Neden karşılık veriyorsun? Ben kaptanım. Fenerbahçe'deki kaptanlarına da böyle mi davranıyordun?' diye devam etti. Bir gün sonra tesislerde masaj yaptırıyordu. Orada da atıştık ve kadro dışı kaldığımız yumruklaşma o an başladı." ifadelerini kullandı.
"KAPIYI KİTLEDİM"
Kavgayı idarecilerin ayırdığını belirten Sezer, "İbrahim'in boğazına sarıldım. Karşılık verdi. Ahmet Nur Çebi ve teknik heyet araya girdi. Türkiye'ye döndük. Otobüste İbrahim tekrar yanıma geldi ve 'Tesislerde odama gel, konuşalım' dedi. 'Nereye istersen gelirim' dedim. Odasına giderken Ömer ve Gökhan Süzen de kavga olmasın diye arkamdan geldiler. İbrahim gitmelerini istedi. Odaya girince kapıyı kilitledim. Bana, 'Neden karşılık veriyorsun. Ben kaptanım' dedi. '28 yaşındayım. Bana, Necip'e ve diğer gençlere davrandığın gibi davranamazsın.' diye cevap verdim." diye konuştu.
"BOĞAZINI SIKTIM"
Fenerbahçe'de böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Sezer, "İbrahim'e 'Onlar adam gibi adamdı. Alex, Emre her sorunumla ilgilenirdi. Sen bize sürekli laf sokuyorsun.' dedim. Konuşmaya devam etti ve boğazını sıktım. Dışarıdaki oyuncular kilitli kapıyı kırdı. İkimizi ayırdı. Araya ilk giren Fernandes oldu. Onun da boğazını sıktım. Bana, 'Vurabilirsin. İstediğini yap. Ama kendine zarar verme" dedi. Yatıştım. İbrahim'e döndü ve 'Sorunları hep sen çıkarıyorsun. F**k you bi**h' dedi." şeklinde konuştu.
"YUMRUKLAR KONUŞTU"
Tesislere idman için gittiğinde İbrahim Toraman ile yumruklaştığını anlatan Sezer, "İbrahim masaj yaptırıyordu. Yanına vardım ve 'Ayağa kalk. Ben uzanmış bir adama vurmam' dedim. 'Çekil başımdan, seninle uğraşamam' diyerek ayağa kalktı. Kavga o an başladı. Yumruklar konuştu. Belki de bu olay, Beşiktaş kariyerimi bitirecek" ifadelerini kullandı.
Gökhan Töre-Hakan Çalhanoğlu
Gökhan Töre ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki gerginliğin nedeni Almanya'ya dayanıyor. Emniyet'in araştırmasına göre ikili arasındaki husumet bir kız arkadaşlarından kaynaklanıyor.İstanbul'da kaybedilen Hollanda maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak bir bara gittiler. Bir süre sonra aynı bara Gökhan Töre, Köln'de yaşayan bir arkadaşıyla birlikte gitti. Gökhan'ı gören Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, birlikte bardan ayrılıp milli takımın kaldığı otele döndü.ÖMER VE
HAKAN'IN ODASINA YEDEK KARTLA GİRDİ
Hakan ve Ömer'in otele döndüğünü öğrenen Gökhan Töre, yaklaşık 30 dakika sonra bardan ayrılıp otele gitti. İki futbolcunun kaldığı odanın kapısını çalan Töre, kapı açılmayınca resepsiyona indi ve resepsiyona bu odanın numarasını verip, "O kartımı kaybettim" diyerek, yedek kartı aldı. Yanındaki arkadaşıyla birlikte, yedek kartla açtığı Hakan ve Ömer'in odasına giren Gökhan, "Ne oluyor!" diye kendisini engellemeye çalışan Ömer'in yüzüne silahla birlikte vurup dişlerini kırdı. Ardından da tabancayı Hakan'ın ağzına dayadı.Gökhan'ın kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu anlayan arkadaşı, hemen müdahale ederek silahı oyuncunun elinden alıp beline taktı. İkili daha sonra oteli birlikte terketti.
Talisca-Caner Erkin
Beyaz TV muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre , Talisca ile Caner Erkin'in soyunma odasında kavga ettiği iddia edildi. Olayın maçtan sonra Caner'in soyunma odasın küfür ettiği ve bunun üzerine Talisca'nın bir anda Caner'in üzerine doğru hamle yaptığı söylendi. İddianın devamında ikilinin tartışmasında Talisca'nın uçan tekme attığı iddia edildi.
Bilica-Caner Erkin
Galatasaray'dan sonra bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, agresif yapısı nedeniyle burada da takım arkadaşlarıyla kavga etmekten geri durmadı. Hocalarıyla ve da sık sık tartışan Caner'in, akıllara kazınan olaylarından biri de Bilica'yla antrenman sırasında yaşadığı kavgaydı. Çalışma sırasında birbirlerine sert giren iki oyuncu sözlü olarak tartışırken, Bilica bir anda Caner'in saçlarına yapıştı. Bir süre devam eden kavga, araya diğer kişilerin girmesiyle son bulmuştu.
Caner Erkin-Arda Turan
Arda ile Caner arasındaki kavga da Florya'da yaşanan bir başka çarpıcı idman olayıydı. 2009-2010 sezonunun sonlarındaki olayda Oldukça neşeli başlayan çalışmanın 5'e 2 pas bölümünde birbirlerine sert giren kaptan Arda Turan ile Caner Erkin arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kameni-Valbuena
Bencil futboluyla eleştirilen Valbuena son olarak kaleci Carlos Kameni'yi de çıldırttı. Oynanan çift kale maçta sürekli eli havada koşan oyuncu, bir pozisyonda top isteme olayını abartınca Kameni'den "Sürekli ilk topu sen isteyip duruyorsun. Diğer arkadaşlarıma bakma fırsatım olmuyor. Her topu sana oynamak zorunda değilim. İşine bak" şeklinde tepki gördü..
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