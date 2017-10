Süper Lig'de kavga eden takım arkadaşları

İbrahim Toraman-Sezer Öztürk



Sezer, "İbrahim bana, 'Temponu kaybetmişsin' dedi. Ben de 'Kendi işine bak, kaptansan kaptanlığını bil' diye çıkıştım. 'Neden karşılık veriyorsun? Ben kaptanım. Fenerbahçe'deki kaptanlarına da böyle mi davranıyordun?' diye devam etti. Bir gün sonra tesislerde masaj yaptırıyordu. Orada da atıştık ve kadro dışı kaldığımız yumruklaşma o an başladı." ifadelerini kullandı.



"KAPIYI KİTLEDİM"

Kavgayı idarecilerin ayırdığını belirten Sezer, "İbrahim'in boğazına sarıldım. Karşılık verdi. Ahmet Nur Çebi ve teknik heyet araya girdi. Türkiye'ye döndük. Otobüste İbrahim tekrar yanıma geldi ve 'Tesislerde odama gel, konuşalım' dedi. 'Nereye istersen gelirim' dedim. Odasına giderken Ömer ve Gökhan Süzen de kavga olmasın diye arkamdan geldiler. İbrahim gitmelerini istedi. Odaya girince kapıyı kilitledim. Bana, 'Neden karşılık veriyorsun. Ben kaptanım' dedi. '28 yaşındayım. Bana, Necip'e ve diğer gençlere davrandığın gibi davranamazsın.' diye cevap verdim." diye konuştu.



"BOĞAZINI SIKTIM"

Fenerbahçe'de böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Sezer, "İbrahim'e 'Onlar adam gibi adamdı. Alex, Emre her sorunumla ilgilenirdi. Sen bize sürekli laf sokuyorsun.' dedim. Konuşmaya devam etti ve boğazını sıktım. Dışarıdaki oyuncular kilitli kapıyı kırdı. İkimizi ayırdı. Araya ilk giren Fernandes oldu. Onun da boğazını sıktım. Bana, 'Vurabilirsin. İstediğini yap. Ama kendine zarar verme" dedi. Yatıştım. İbrahim'e döndü ve 'Sorunları hep sen çıkarıyorsun. F**k you bi**h' dedi." şeklinde konuştu.



"YUMRUKLAR KONUŞTU"

Tesislere idman için gittiğinde İbrahim Toraman ile yumruklaştığını anlatan Sezer, "İbrahim masaj yaptırıyordu. Yanına vardım ve 'Ayağa kalk. Ben uzanmış bir adama vurmam' dedim. 'Çekil başımdan, seninle uğraşamam' diyerek ayağa kalktı. Kavga o an başladı. Yumruklar konuştu. Belki de bu olay, Beşiktaş kariyerimi bitirecek" ifadelerini kullandı.