Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi yorumları
Oyun tam Burak'ın istediği şekle dönüşmüşken koşu yapan oyuncuyken çıkmak zorunda kaldı. N'Doye önü açıkken gidemedi mesela. Burak olsa gol atabilirdi Burak'ın çıkması sonrası kontratak şansı çok azaldı. Çok pozisyon oldu bu tipte... Bu topları kullanabilecek Yusuf Yazıcı da çıktı üstelik. Onazi'yi soktu Ersun hoca, 2-1'i korumak için 3 ön liberoyu dizdi.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe taraftarı dün stadı doldurdu. Peki Fenerbahçe taraftarı ne ister? Güzel futbol oynayan, hareketli futbol oynayan, güzel paslı, bol pozisyonlu, bol gollü takım ister. Yıllarca buna alışmışlar. Peki bu Fenerbahçe bu beklentileri karşılayabiliyor mu? Hayır. Karşılayabilir mi? Hayır.
Van Persie'yi ilk yarıda sadece bir kere gördüm ve adını duydum. Alper'i hep söylüyorum; çalışıyor, çabalıyor, koşturuyor. Nasıl ki, Tolga Ciğerci geçen yıl bitik Galatasaray'da bir şeyler yapmaya çalışırken en kötülerdenmiş gibi gözüküyordu. Alper de sağı, solu, önü, arkası çok iyi süslenirse Tolga'nın bu sezon yaşadıklarını yaşayacak.
ENDER BİLGİN
Daha sezon başı olmasına rağmen Trabzonspor maçı kritik bir virajdı Fenerbahçe için. Geçen sezon evinde oynadığı 17 lig maçının 9'unda puan kaybetmiş, sezona ligde ve Avrapa'da düşe kalka başlamış sarı-lacivertli takımın beyaz bir sayfa açabilmek için tribünleri dolduran taraftarına iyi futbol ve galibiyet izlettirmesi gerekliydi.
Burak'ın erken gelen golü maçın temposunun F.Bahçe adına biraz olsun artmasına yol açtı. Aynı Burak sakatlanıp çıkarken Ersun Hoca'nın Rodellega yerine N'doye'u oyuna sürmesi Sarı-Lacivertlilerin ekmeğine yağ sürdü. Fenerbahçe ne zaman tempoyu yükseltse Trabzonspor'u zorlamayı başardı. Ancak bu durum Valbuena'nın yakaladığı bir pozisyon dışında ofansif zenginliğe yol açmadı. Bu sıkıntıda oyuna akıl ve üretkenlik koyacak futbolcu eksikliğinin rolü büyüktü.
Kazanabilirdi ama bir yanlış bazen bütün doğruları götürür. Aykut Kocaman'ın maça Van Persie'yle başlamış olmasını, bir adamı kazanmayı hedeflemekle, bir takımı harcamak arasındaki tercih sebebi saydım. Van Persie'ye açılan her kapının, Fenerbahçe için kapanan bir kapı olduğuna kayıtsız şartsız inandığım için.
EMRE BOL
Taraftarla başlamak istiyorum aslında... 10'nunla bununla değil! Bazı takımlar vardır, sadece seyircisiyle oynayabilen... İşte Fenerbahçe öyle bir takım. 10 numara, 8 numara, 9 numara hepsi hikaye! 12 numara asisti de yapar, golü de atar. Uzun bir aradan sonra 40 bin taraftarı tribünde görmek beni heyecanlandırdı.
Teknik heyetten kiminle konuşsam bana Giuliano ve Soldado'nun fizik olarak takımın seviyesinde olmadığını söyledi. Benim Aykut Kocaman'la ilgili elbette eleştirilerim var: Van Persie'yi neden oynattın hoca? Bırak Soldado'yu genç Ahmethan bile saha içerisinde ondan daha çok iş yapıyor. Bir forvet oyuncusu 45 dakikada bu kadar az topla buluşamaz! Bakınız, golden, asistten bahsetmiyorum! Golcü atar atamaz, ama pozisyona girer.
ZEKİ UZUNDURUKAN
Derbiye fırtına gibi başlayan taraf konuk Trabzonspor'du. Hatta Burak Yılmaz'ın 5. dakikada attığı gole kadar Fenerbahçe, Trabzonspor ceza sahasına bile giremedi. Kucka'nın savunma arkasına attığı akıl dolu pasa Burak Yılmaz öyle bir sihirli dokunuş yaptı ki, Volkan golü sadece seyretti. Bu golü Burak Yılmaz'dan başka hiçbir forvet de atamazdı.
Valbuena gibi müthiş bir oyuncusu olması ve Alper Potuk gibi çalışkan isme sahip olması temkinli ve bu isimlerle mutlaka gol bulurum düşüncesi ilk yarıda tuttu. Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Kucka'nın müthiş pasını gole dönüştürdü dönüştürmesine ama sonrasında bir pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası hocasının da tüm planlarını bozmuş oldu. Onun çıkışı ve kenarda N'doye'un tercih edilmesi, Rodalllega'nın tercih edilmemesi açıkçası anlam veremediğimiz bir tercih oldu.
GÜRKAN KUBİLAY
Giuliano'nun ilk 11'de olmaması ilk şaşkınlıktı benim için. Trabzon ile oynadığı son 11 maçın ilk 45 dakikalarında hiç yememiş, toplamda da 2 gol yemiş bir takım için Topal-Josef ile çıkmak "işi önce garantiye alayım" düşüncesi vardı.Saracoglu ise belki de uzun bir aradan beri ilk kez bu kadar dolu ve coşkulu idi.
NECMİ PEREKLİ
Deplasmanda uzun zamandır yenemediği Fenerbahçe karşısında Trabzonspor bu kötü talihini yenmek için çok iyi hazırlanmıştı. Maçın başlarında oyunun inisiyatifini ele aldı. Nitekim 5. dakikada fırsatçılığını gösteren Burak Yılmaz kaleci Volkan'ın müdahale etmesi gereken bir pozisyonda daha çabuk davranarak golünü attı.
Yani Trabzonspor nerede ise maça 1-0 önde başladı. Fakat Burak'ın kasığından sakatlanması ve oyunu terk etmesi Trabzonspor'u nerede ise forvetsiz bıraktı. Devrenin son dakikalarında ise Fenerbahçe, Alper'in ayağından beraberliği yakaladı. Burada da kaleci Onur'un yenilen golde kötü bir duruş sergilediğini düşünüyorum.
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