Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi yorumları

Valbuena gibi müthiş bir oyuncusu olması ve Alper Potuk gibi çalışkan isme sahip olması temkinli ve bu isimlerle mutlaka gol bulurum düşüncesi ilk yarıda tuttu. Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Kucka'nın müthiş pasını gole dönüştürdü dönüştürmesine ama sonrasında bir pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası hocasının da tüm planlarını bozmuş oldu. Onun çıkışı ve kenarda N'doye'un tercih edilmesi, Rodalllega'nın tercih edilmemesi açıkçası anlam veremediğimiz bir tercih oldu.