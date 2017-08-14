Yeni transfer Feghouli Türk Telekom Stadı'nda!

Karşılaşma öncesi GSTV'ye açıklamalarda bulunan Feghouli, uzun zamandır Galatasaray'a imza atmak için beklediğini belirterek, "Şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadı'na geldim. Çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem. Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp, idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum." diye konuştu.