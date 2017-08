Yazarlardan Galatasaray yorumu

ERTEM ŞENER (FOTOMAÇ)



Aslan değil sırtlan

Öyle tribünler vardı ki dün akşam pazar görünümlü bir cuma gecesi yaşadık. Hatta sanki bir derbi maçı vardı. Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe ile oynuyor gibiydi. Tribünler de böyleydi, maça başlayan Galatasaray da.

Kulübede Tudor da maçı yöneten Ali Palabıyık da. Hatta top toplayan çocuklar da.

Samet Aybaba özlemiş derbi havasını.

Tadını çıkardı derbi görünümlü havanın.

N'diaye, Melo gibi Galatasaray taraftarını arkasına alıp oynuyor bu da ona ayrı bir güç katıyor. Belhanda elinde 150 anahtar ile tek bir evin anahtarını arayan emlakçı gibi kilidi açmaya çalışıyordu. Öyle ki 25 dakika geride kaldığında Galatasaray gol bulamamış ' Eee hadi ama' diye homurdanmalar başlamıştı tribünlerde. Aslanların en büyük özelliği sabah 9'dan akşam 17'ye kadar uyurlar. Ava gece çıkarlar. O gündüz uzun süren uyku inanılmaz acıktırır Aslanları. Afrika'da 50 gün kaldım Kenya'da ve bunu bizzat gözlerimle gördüm.

İşte Gomis'te ilk yarım saatte avını arayan aslan gibiydi. Her ceylanın peşinden koşan Aslan'a dönüştü. Çünkü maçın başında 45 bin kişi öyle destek verdi ki Gomis'e. Açlıktan midesi delinmiş gibiydi Gomis'in.

Ceylan değil timsah

Dakikalar geçtikçe Sivasspor ceylan değil timsaha dönüştü. Timsah gibi suyun altına saklandı. Timsah, avcıdan, Aslan Gomis'ten kaçtı ama fırsat aradı. 'Belki doyan ben olurum' dedi , ava giden avlanır misalini denedi. Mariano bugün premier ligde üst düzey her takımda oynar bu performansıyla. Belli ki Tudor Tolga'ya bu sezon demiş ki 'git savunmanı rakip 18 içinde yap bulursan da araya sıkıştır bir iki tane'. Yaptı da yapıyor da yapacakta. Sırtlan gibi. Hiç acımıyor. Canlı canlı parçalıyor Tolga. Aslan değil sırtlan sanki! Ciğerini söküyor avının, rakibinin. Bu Tudor'un taktiksel başarısıdır. Negredo 0, Soldado 0, Van Persie 0, Tolga Ciğerci 4 gol! Tolga'nın 3 haftadır üst üste gol atması tekrarlanan doğa olayları gibi oldu; güneşin doğuşu, güneşin batışı, Tolga'nın golleri. Gomis ya katı savunmayla ya ofsayt taktiği ile durdurulur.

Samet Aybaba ' Benim onu durduracak adamım daha dünyaya gelmedi.

En azından ofsayt taktiği ile durdurayım' demiş. Galatasaray'a Galatasaray gibi oynayan takımlar ya kazanacak ya farklı yenilgiler alacak bu sezon. Galatasaray maçları eskiden bitmezdi. 90 dakika sanki 900 dakika kadar uzundu. Bu sezon 90 dakika 9 dakikada bitiyor! Geçen sezon Galatasaray gol kaçırdığı zamanlarda nadir gelişen ataklarında taraftarı sinir hastası oluyordu.

Bu sezon ise gol kaçırınca bile hoşuna gidiyor Galatasaraylıların. Bir ara Muslera o kadar sıkıldı ki kalesinde 'Yeter be beni de oyuna alın. Ben de oynayacağım' dedi ve orta sahada ön libero görevine soyundu.

Haklıydı ama kadroda herkes görevini yapınca eskisi gibi olmuyor Muslera için.

Lükse bakın! Fernando bir makinanın en önemli parçası gibi. Olmazsa olmaz.

Yedek kulübesi Feghouli katılana kadar zayıf ayrıca takviye hala şart! Unutmadan sırtlan Tolga'ya bir uyarı 'kendine bir gol sevinci bul, şart oldu'. Serdar Aziz'in iki haftadır kaş, göz demeden topa girmesi, her topa kafasını sokması Galatasaray'ı bu sezon anlatan en önemli görüntü. Düşünsenize sorunsuz, disiplinli, çalışkan Sneijder ve Podolski şu takımda Belhanda ile Rodrigues'in yerinde olsalardı?